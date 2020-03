Der Corona-Song der Steyrer OÖN-Redaktion

Das Coronavirus hat die Tagesroutine in allen Bereichen des Lebens ausgehebelt. Viele Menschen haben dadurch bereits ihren Job verloren, andere müssen bis zum Rand der Belastbarkeit und darüber hinaus im Einsatz sein. Ärztinnen, Krankenpfleger, Rotkreuz-Mitarbeiter, Verkäuferinnen im Lebensmittelhandel, die Müllabfuhr, Polizisten, Apothekerinnen und viele mehr: Am für längere Zeit wohl letzten gemeinsamen Arbeitstag widmen ihnen allen Redakteur Hannes Fehringer an der Mandoline sowie sein Kollege und Freund Gerald Winterleitner dieses Lied.

Der Song „Corinna, Corinna“ wurde im Jahr 1928 erstmals von Bo Carter aufgenommen, in seiner langen Geschichte wurde er von unzähligen Interpreten vertont, darunter Charlie McCoy, Tampa Red, Big Joe Turner, Natalie Cole, Doc Watson und natürlich Wolferl Ambros. Nun hat sich Hannes Fehringer über den Text hergemacht und ihn auf seine Art und Weise adaptiert.

Hier noch der Text:

Corona, Corona, leave me alone!

Corona, Corona, leave me alone!

Corona, Corona, would be fine if you’d been gone!

I hate Corona, oh the world would know

I hate Corona, oh the world would know,

I hate Corona, well I hate her so.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören und: Bleiben Sie gesund!