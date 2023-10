Der Büchereiausweis wird in Steyr nun zur Kinokarte

Das Angebot der Stadtbücherei an der Bahnhofstraße war schon bis jetzt umfassend: Kunden der Marlen-Haushofer-Bücherei hatten die Auswahl unter rund 32.000 Medien. Neben aktuellen Romanen, Krimis, Sachbüchern sowie Kinder- und Jugendbüchern gibt es eine große Menge an Spielen, CDs, DVDs und Tonie-Figuren.

Ab sofort steht in der städtischen Bücherei aber auch der Streamingdienst "filmfriend" zur Verfügung. "Und das ohne zusätzliche Kosten", sagt Büchereichefin Isabella Janko. Benötigt wird dafür lediglich ein gültiger Büchereiausweis, mit dem man dann nicht nur den gesamten Medienbestand der Bibliothek nutzen, sondern auch Filme, Serien und Dokumentationen ganz bequem von zu Hause aus streamen kann.

Den Ausweis gibt es in der Stadtbücherei um 23,50 Euro für ein ganzes Jahr beziehungsweise um 15 Euro für ein halbes Jahr oder 7,50 Euro für drei Monate. Gemeinsam mit der Büchereikarte erhalten Kunden die Zugangsdaten für den Streamingdienst. All jene, die bereits das Onlinekonto auf der neuen Büchereiwebsite nutzen, können sich mit ihrem Passwort nun ebenso bei "filmfriend" anmelden. Büchereikunden, die noch keine Zugangsdaten haben, können diese in der Bibliothek beantragen. Bei Fragen steht das Team der Stadtbücherei von Dienstag bis Freitag jeweils zwischen 10 und 18 Uhr sowie an Samstagen von 9 bis 12 Uhr zur Verfügung.

Bei "filmfriend" handelt es sich um eine sogenannte Video-on-Demand-Plattform für Bibliotheken. Diese umfasst mehr als 3500 Spiel- und Dokumentarfilme, Serien sowie Kurzfilme für Filmliebhaber und Weltentdecker, für Cineasten, für Familien, Kinder und Jugendliche. Der Katalog wird stetig erweitert. Alle Filme können auf TV-Geräten komfortabel mit einer App für Android TV, Fire TV und Apple TV oder via ChromeCast gestreamt werden. Alternativ ist die Nutzung über den Internetbrowser möglich.

