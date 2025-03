Der beste Kriecherlbrand kommt aus Gaflenz

Angelika Brenn ist keine professionelle Schnapsbrennerin, die mit hochprozentigen Getränken das Wirtschaftsgeld verdient. Auf dem Bauernhof in Gaflenz wird Grünlandwirtschaft mit Mutterkuhhaltung betrieben. Die Früchte der rund 70 Obstbäume klaubt die Familie aber mit tatkräftiger Hilfe der Eltern auf, damit die Kriecherl vermaischt, vergoren und dann zu edlem Destillat gebrannt werden. Die Schnapsbrennerei läuft bei der Arbeit mit – "wann, dann will ich aber wirklich etwas Erstklassiges machen", sagt Angelika Brenn, "darum habe ich vor sieben Jahren begonnen, Proben zur Verkostung bei der ,Ab-Hof‘ einzureichen." Die Prämierungen bei der Ab-Hof-Messe, in deren Rahmen heuer bereits 130 Verkoster vom Käse bis zur Wurst und zu Edelbränden an 3871 Schmankerl rochen, kauten und nippten, ist so etwas wie die Oscar-Verleihung für die bäuerlichen Direktvermarkter und Hofproduzenten in ganz Österreich.

Brenn hat sich im Laufe der Jahre mit ihren Edelbränden in die Medaillenränge vorgearbeitet. Als sie heuer den Brief der Jury öffnete, konnte sie ihr Glück gar nicht fassen: Der Kriecherlbrand wurde heuer als der absolut beste in Österreich bewertet und mit dem begehrten "Goldenen Stamperl" ausgezeichnet. Für die Bäuerin aus Gaflenz ist das eine hohe Auszeichnung, die sie in ihrem bisherigen Schaffen noch nicht erhalten hatte.

Mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen kehrte auch Johannes Schedlberger vom Wieselburger Messezentrum nach Aschach an der Steyr zurück. Das viele Edelmetall wiegt nicht die Riesenehre auf, heuer mit einem Apfelmost eine ganz wichtige Kategorie auf Bundesebene gewonnen zu haben. Wenngleich für einen Cuvee die vergorenen Säfte der Apfelsorten Weißer Grießapfel, Rubinette und Arlet vermählt worden sind, wurde Schedlberger als Bundessieger mit der "Goldenen Birne" ausgezeichnet, wie die Trophäe für die besten Mosterzeuger heißt. Siegreiches gärte auch wieder im Keller der Familie Höllhuber in Nußbach: Die "Goldene Birne" gab es für den "Hochzeits-Apfelwein", "Apfel-Birne-Wein trocken" und "MT4-Apfel-Birnen-Wein".

"Fischkaiser" aus Schiedlberg

Auf den Titel "Fisch-Kaiser" hat Peter Gere aus Schiedlberg schon so etwas wie ein Anrecht. Heuer schmeckten den Testessern bei der Ab-Hof das "Graved Lachsforellenfilet" aus Geres Zucht am allerbesten. Fazit: In seinen Teichen in Schiedlberg schwimmen die frischesten Fische, die am besten verarbeitet werden.

Die Ab-Hof-Messe mit ihren Produktprämierungen ist zum großen Schaufenster der bäuerlichen Direktvermarktung geworden. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und der niederösterreichische Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf, ein gelernter Agrarier, gaben sich ein Stelldichein.

Oberösterreich gibt den Ton an

Bei den Preisträgern in Wieselburg ist die Bauernschaft aus Oberösterreich mittlerweile tonangebend. Die Trophäen und Medaillen bei der "Ab-Hof" sind für die Produzenten gute Referenzen, auch Brenn verkauft ihre Edelbrände direkt am Hof.

