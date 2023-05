Der 22 Prozent steile Schlussanstieg in Steyr wird die Radprofis leiden lassen

Bei der fast 200 Kilometer langen 4. Etappe der Tour of Austria von St. Johann nach Steyr warten 2050 Höhenmeter auf die Fahrer. Am Ende werden sie am Porscheberg beim 22 Prozent steilen Schlussanstieg wohl ähnlich leiden wie vor fünf Jahren Hrinkow-Profi Jonas Rapp am Kitzbüheler Horn.

Bild: Reinhard Eisenbauer