Der 13-jährige Jonas Gruber ließ die Konkurrenz beim Ennstalcup alt aussehen

Es ist ein Erfolg, der in diesem zarten Alter bisher nur wenigen in der Geschichte des Ennstalcups gelungen ist: Der erst 13-jährige Jonas Gruber vom Wintersportverein Trattenbach gewann den diesjährigen Cupauftakt auf dem Lärchenhang in Hinterstoder. Der talentierte Landeskaderläufer verwies dabei die klar favorisierten Topläufer Melvin Garstenauer vom Sportclub Pechgraben und seinen Vereinskollegen Daniel Lumplecker auf die Plätze.

Nach sechs Jahren Pause – 2018 wurde letztmals ein Riesentorlauf auf dem Lärchenhang gefahren – gastierte der Ennstalcup erstmals wieder auf dieser Piste. Und der von vielen ungeliebte Hang forderte mit einer hohen Ausfallquote prompt seine Opfer. Bei schwierigen Schneeverhältnissen kamen beim Rennen ab der Schülerklasse gleich 25 von 81 Startern nicht ins Ziel.

Auch Marlies Kaiser von den Naturfreunden Großraming, die auf diesem Hang zuvor noch ungeschlagen war, schied aus. Davon profitierte Denise Dietl. Die Rennläuferin vom Wintersportverein Trattenbach, auf dem Lärchenhang noch ohne Erfolg beim Ennstalcup, siegte diesmal souverän vor Kathrin Mayr vom Schiklub Steyr, die als Zweite erstmals unter den Top Drei der Tageswertung landete. Platz drei ging an Liana Garstenauer vom Sportclub Pechgraben.

Das Kinderrennen, bereits das dritte der Saison, des von den Naturfreunden Großraming veranstalteten Riesentorlaufes ging mit 54 Rennläufern bei nur zwei Ausfällen problemlos über die Bühne. Anna Gsöllpointer vom Veranstalterverein Großraming siegte bei den Mädchen zum dritten Mal in Folge. Zu ihr aufs Stockerl schafften es diesmal Sophia Buchberger vom Wintersportverein Trattenbach und Christina Mayr vom Schiklub Steyr.

Bei den Burschen behielt ebenso der in der Gesamtwertung führende Aiden Mitteregger vor seinem Teamkollegen Felix Froschauer vom Schiklub Steyr die Oberhand. Es war nach zwei Slalomsiegen bereits Mittereggers dritter Erfolg im dritten Rennen. Auf Rang drei landete Jona Schörkhuber vom Sportverein Losenstein.

Gesamtwertung Sport Kaiser Ennstalcup powered by Salomon: Kinder weiblich: 1. Anna Gsöllpointner (Großraming) 300, 2. Sophia Buchberger (Trattenbach) 200, 3. Lilli Brandecker (Reichraming) 160. Kinder männlich: Aiden Mitteregger (Steyr) 300, 2. Felix Froschauer (Steyr) 220, 3. Paul Gierer (Trattenbach) 170.

Vereinswertung: 1. NF Großraming (3564 Punkte), 2. SV Losenstein (3033), 3. WSV Trattenbach (2591), 4. SK Steyr (1406), 5. NF Reichraming (743), 6. Union Ramingtal (676), 7. NF Neuzeug (245), 8. SC Pechgraben (180), 9. SC Real Dambach (105), 10. Union Maria Neustift (80).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper