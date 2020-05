Der "1. Mai", im Internet aufgeschnürt

Am Vormittag des Maifeiertages lehnte die alte Parteifahne mit den drei Pfeilen vor der Lifttür zum Bezirksparteibüro im einstigen Steyrer Casino. Eigentlich hätte sie zu diesem Zeitpunkt wie jedes Jahr bei der Kundgebung vor dem Museum Arbeitswelt geschwungen werden sollen. Aber das Manifest und Volksfest der Steyrer Sozialdemokratie konnte heuer wegen der Coronavirus-Ansteckungsgefahr nicht stattfinden, weshalb die Parteifahne als Requisite ihren Auftritt im Internet hatte.

Die rote Fahne war im Hintergrund eines Facebook-Videos gegenwärtig, das die SP Steyr als Ersatz für die Kundgebung aus Clips mit der Parteispitze und Gewerkschaftern zusammenfügte, die vor der Kamera ein Kabel in der Hand als "roten Faden" weiterreichten.

Bürgermeister Gerald Hackl spannte den historischen Bogen zum 1. Mai 1890, als der Acht-Stunden-Arbeitstag erkämpft wurde: "Heute, 130 Jahre später, haben wir so viel erreicht, aber der Kampf geht weiter." Nächste Station war BMW-Betriebsratsvorsitzender Andreas Brich (FSG) vor dem ÖGB-Haus: "Immer mehr Leute sehen jetzt, wie wichtig es ist, einen funktionierenden Sozialstaat zu haben, und den haben wir auch zu verteidigen."

Sabine Neu von den SP-Frauen verwies vor dem Denkmal Josef Werndls darauf, dass es den Steyrern wie dem Fabrikanten verboten gewesen sei, als Nichtadelige den Schlosspark zu betreten, und merkte an: "Die Coronakrise mit der Schließung der Bundesgärten hat uns wieder deutlich gemacht, wie wichtig ein freier Zugang zu den öffentlichen Plätzen und Parks ist."

SP-Gemeinderätin Anna-Maria Demmelmayr erinnerte in der Berggasse an die Arbeiter, die gegen die Zerstörung der Demokratie Widerstand leisteten und nach den Februarkämpfen 1934 eingekerkert wurden: "Und auch jetzt in der Coronakrise wird sichtbar, dass unsere Freiheiten eingeschränkt sind, wie zum Beispiel das Recht auf Versammlungsfreiheit."

Bezirksparteichef und Nationalrat Markus Vogl forderte am Ende der Schnur vor dem Museum Arbeitswelt eine "radikale Antwort" auf 600.000 Arbeitslose und Kurzarbeit wegen der Coronakrise: "1918 war die Antwort darauf die Arbeitszeitverkürzung auf acht Stunden. Heute müssen sechs Stunden Arbeit genug sein."

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at