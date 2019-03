Denkmalschutz: Keine E-Tankstelle auf dem Stadtplatz

STEYR. Magistrat Steyr prüfte und stellte fest, dass E-Zapfsäule Stadtbild verschandeln würde.

E- Tankstelle im Steyrer City-Point. Bild: feh

Wer ein Elektroauto fährt, hat in Landgemeinden die Gewissheit, dass er meist auf dem Platz vor der Kirche oder Gemeindeamt eine Ladestation für die Batterien seines Wagens findet. In Steyr ist es nicht so einfach, für die Elektromobilität Zapfsäulen zu finden. Die nächstgelegene E-Tankstelle im Zentrum befindet sich in der Tiefgarage des Einkaufszentrums City Point.

In Oberösterreich bietet die Energie AG die meisten Aufladestellplätze an, in Steyr zwei E-Tankstellen beim Parkplatz des Interspars und beim Wirtschaftsförderungsinstitut WIFI. Auch auf dem Stadtplatz, dort wo ein Fremder zuerst eine Ladestation suchen würde, der nicht gerade eine App im Internet zur Hand hat, hat sich die Energie AG um eine Zweigstelle bemüht. Der Magistrat lehnte aber den Antrag ab. Einem Elektroauto-Besitzer, der wegen einer E-Tankstelle auf dem Stadtplatz anfragte, erteilte das Rathaus die schriftliche Auskunft, dass die von der Energie AG geplante Ladestation am Denkmalschutz gescheitert sei: "Es ist jedoch so, dass sich das Anbringen einer solchen Station nicht mit dem Altstadtensemble und dem Denkmalschutz vereinbaren lässt und somit die Fachabteilung für Altstadterhaltung und Denkmalpflege eine negative Stellungnahme dazu abgegeben hat", heißt es in dem Schreiben.

Wie die E-Tankstelle im City Point zeigt, bedarf es nur einer schlanken Säule, eines Kabels und eines markierten Parkfeldes. Befürworter der E-Mobilität mutmaßen, dass die Stadt eher, die knappen Parkplätze auf dem Stadtplatz den Benzinern vorbehalten wolle.

