Denkmalgeschützt liegt Glocknerhof in Schutt und Staub

Der merkwürdige Diebstahl einer 300 Kilogramm schweren Granitsäule brachte den zu einem Schandfleck verfallenen ehemaligen Gasthof Glockner in Ternberg bundesweit in die Schlagzeilen. In Verdacht stand eine Bande, die auf Bestellung für den Schwarzmarkt stiehlt, gefasst wurden die unbekannten Täter nie.