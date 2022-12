Denkmalamt lässt abgerissenes Haus wieder errichten

Auf der Homepage des "Campingresorts Hinterstoder" kann man sich in der Fotogalerie durch Restaurant, Blockhäuser und Freibad klicken – einen Aufenthalt in der luxuriösen Ferienunterkunft buchen kann man noch nicht. Die Anlage existiert erst auf den Renderings der Architekten, und an einen Spatenstich brauchen die Eigentümer Christian Schrems, ein örtlicher Gastwirt, und der Investor Alexander Waltner aus Stockerau noch lange nicht zu denken. Jetzt erst recht nicht.