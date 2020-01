Denise Dietl drehte beim Ennstalcup auf

Denise Dietl vom WSV Trattenbach war die große Gewinnerin auf der zweiten Station des Sport Kaiser Ennstalcups. Dietl siegte nicht nur in den beiden vom Sportverein Losenstein ausgerichteten Riesentorläufen in Hinterstoder, sondern sie eroberte auch den Bezirksmeistertitel. Da der erste Lauf für die Bezirkswertung herangezogen wurde, verteidigte sie ihren Vorjahrestitel. Zudem führt die Trattenbacherin nun auch im Ennstalcup. Die dreimalige Ennstalcupsiegerin Marlies Kaiser von den Naturfreunden Großraming lauert vor dem Finale im März mit 20 Punkten Rückstand auf Platz zwei. Magdalena Mayr vom Schiklub Steyr liegt weitere 20 Punkte zurück. Die beiden Kaderläuferinnen belegten an diesem Wochenende bei den Rennen abwechselnd Platz zwei und drei.

In der Herrenwertung gab es mit Melvin Garstenauer vom Sportclub Pechgraben ebenfalls einen neuen Sieger. Der Skihauptschüler hatte bereits des Öfteren aufgezeigt. Sein erster Rennsieg beim Ennstalcup brachte ihm zudem den Bezirksmeistertitel. Platz zwei ging an Routinier Thomas Springer vom Schiklub Steyr vor Ennstalcup-Titelverteidiger Daniel Lumplecker. Beim zweiten Rennen startete Lumplecker aufgrund der gestürzten Reihenfolge als einer der Letzten. Dennoch schaffte er es noch, Melvin Garstenauer um sieben Hundertstelsekunden abzufangen. Dritter wurde der abermals stark fahrende Thomas Springer. Dramatik verspricht das Finale: Lumplecker und Garstenauer liegen in der Gesamtwertung punktegleich voran.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Losenstein Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.