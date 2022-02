Seit dem Jahr 2000 ist die EU-Wasserrahmenrichtlinie in Kraft. Deren Ziel ist eine Verbesserung der Wasserqualität im Einklang mit einer ökologisch verträglichen Nutzung. Bis zum Jahr 2027 müssen die EU-Staaten gewährleisten, dass ihre Gewässerlebensräume wieder intakt sind. Der heimische Gewässerbewirtschaftungsplan sieht unter anderem vor, Querbauwerke und Hindernisse wie etwa Wasserkraftwerke für Gewässerorganismen passierbar zu machen. Deren Lebensräume sollen so vernetzt werden.

Für die Enns bedeutet dies, dass bei allen Kraftwerken Fischaufstiegshilfen errichtet werden müssen, die vom Huchen, dem sogenannten Bemessungsfisch mit einem Meter Länge, problemlos passiert werden können. In Garsten, Enns, Thurnsdorf und Mühlrading hat die Ennskraft AG diese Aufgabe in den vergangenen Jahren bereits erledigt, die Kraftwerke Schönau, Weyer und Rosenau folgen in den kommenden Jahren.

Seit kurzem ist nun auch das Kraftwerk Staning für den Huchen passierbar. Der Fischaufstieg ging nach einer Bauzeit von neun Monaten zum Jahreswechsel in Betrieb. Dieses Drei-Millionen-Euro Bauwerk auf niederösterreichischer Seite ist ein weiterer Beitrag der Ennskraft zur Verbesserung der Gewässerökologie.

15 Meter Höhenunterschied

Es besteht aus einem technischen sowie einem naturnahen Abschnitt und weist eine Gesamtlänge von 800 Metern auf. Mit diesem Umgehungsgerinne können Wasserorganismen nun den Höhenunterschied der Kraftwerksstufe von 15 Metern problemlos überwinden. Der Ennskraft war es wichtig, dass sich das zu einem erheblichen Teil betonierte Bauwerk bestens in die Landschaft einfügt und damit den hohen ökologischen Anforderungen entspricht.

Einige Restarbeiten wie die Bepflanzungsmaßnahmen des neuen Bachlaufes werden derzeit durchgeführt und sollen bis Ende März abgeschlossen werden. Auch der beliebte Kraftwerksübergang in Staning wurde bereits wieder geöffnet und ist seither für Fußgänger und Radfahrer wieder nutzbar.