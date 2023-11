Demonstration gegen Gasbohrung in Molln

Abwarten und Tee trinken? Nicht im Steyrtal. Betreiber, Befürworter und Gegner der geplanten Gasprobebohrung warten gespannt auf den Naturschutz-Bescheid. Unterdessen macht die Bürgerinitiative Pro Natur Steyrtal zum wiederholten Mal mobil gegen das Vorhaben. Am Samstag, 25. November, wird von 11 bis 12 Uhr demonstriert.

Die Mitglieder der Bürgerinitiative wollen damit die Menschen in der Region aufrütteln. "ADX plant Bohrungen in der Region ,Mittleres Steyrtal‘. Dokumenten der Österreichischen Forschungsfördergesellschaft FFG zufolge beruhen die Angaben zu den angeblichen Lagerstätten lediglich auf Spekulationen", heißt es in der Ankündigung. Von wegen Versorgungssicherheit und Gasnot – wirtschaftliches Eigeninteresse und Aktiengewinne einer Handvoll fossiler Aktionäre auf Kosten unseres Lebensraumes seien der wahre Hintergrund dieser Aktivitäten, so lautet der zentrale Vorwurf der Gegner, die sich kämpferisch zeigen: Bereits vor 50 Jahren habe sich die Bevölkerung des Steyrtals gegen ein irrwitziges Kraftwerks-Projekt gewehrt. "Um fünf vor 12 stehen wir vor dem Gemeindeamt, um zu zeigen: Bohren nach fossilem Gas? Nein, danke! Rettet das Steyrtal – Molln ist erst der Anfang", sagen die Organisatoren des Protests, die sich jüngst auch vom Brunnenbau auf dem Areal des Bohrplatzes seitens ADX provoziert fühlten. "Hier sollen Tatsachen geschaffen werden."

"Wir haben schon vor Wochen darüber informiert, dass es eine Brunnenbohrung zur ausreichenden Wasserversorgung der künftigen Bohrstelle geben wird", sagt ein Sprecher von ADX Energy. Diese Bohrung sei nicht zuletzt wegen einer Eingabe der Bohrungsgegner realisiert worden, die gegenüber den Behörden "das Armageddon einer Gasexplosion mit Mega-Waldbrand in Verbindung mit angeblich zu wenig Löschwasser an die Wand gemalt haben". Überhaupt würden die Aktivsten die Naturschutzbehörde OÖ mit immer neuen Eingaben bombardieren, weshalb es auch zur mittlerweile Monate andauernden Verzögerung gekommen sei.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst

