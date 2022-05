"Wir wollen ein klares Bekenntnis gegen den Faschismus abgeben", sagt Ruth Pohlhammer, eine der Mitorganisatorinnen von YesWeCare Steyr, die in Kooperation mit dem Museum Arbeitswelt eine Gedenkveranstaltung für ein geeintes Europa organisiert haben. Sie rufen am Sonntag, 8. Mai, dem Tag der Befreiung, an dem heuer zum 77. Mal das Ende des 2. Weltkrieges gefeiert wird, ab 16 Uhr auf dem Museumsvorplatz dazu auf, gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Krieg und Faschismus zu setzen.