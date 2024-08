Deimek will zum fünften Mal ins Parlament

Bereits seit dem Jahr 2008 gehört Gerhard Deimek, Bezirksparteiobmann der FP Steyr-Land, dem Nationalrat an. Nun bewirbt sich der 61-jährige Pfarrkirchner für eine fünfte Periode im Hohen Haus, die allerdings nicht seine letzte sein muss: "Falls wir nicht in der Regierung sind, wird in zwei Jahren schon wieder gewählt." Bei diesem Szenario würde er eine weitere Periode anhängen.