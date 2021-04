Debakel nach Ausschluss

Es war ein überfallsartiger Auftakt der Elf von Joachim Standfest, die auf eine Sensation gegen Aufstiegsfavorit Klagenfurt hoffen ließ: Marko Stark staubte nach Freistoß von Valentin Grubeck bereits in der fünften Minute zum 1:0 für SKU Amstetten ab. Doch drei Minuten vor der Pause flog Wale Musa Alli mit Gelb-Rot vom Platz und leitete so den Untergang der Mostviertler ein. Nach Wiederbeginn trafen die Kärntner nach Belieben und fertigten den SKU mit 6:1 ab – die höchste Niederlage Amstettens in der 2. Liga.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.