David Peham erlöste Amstetten per Doppelpack

Die Angst, schon vorzeitig im Abstiegskampf an Boden zu verlieren, war im Nachzüglerduell der 2. Bundesliga zwischen dem FAC Wien und dem SKU Amstetten beiden Teams speziell in Hälfte eins anzumerken. Wobei es den Mostviertlern in Hälfte eins geschickt gelang, die Wiener in Schach zu halten. Erst nach der Pause erhöhten beide Mannschaften nach ereignisloser erster Hälfte den Druck – mit dem besseren Ende auf Seiten der Gäste.

Die Führung für den SKU fiel dann in Minute 50: Michael Drga spielte Torjäger David Peham im Strafraum geschickt frei, dieser ging nach einem Zweikampf zu Boden und Schiedsrichter Muckenhammer entschied sofort auf Elfmeter. Der Gefoulte übernahm selbst die Verantwortung und stellte überlegt auf 0:1.

Für die Hausherren war dies ein Weckruf. Und Amstetten hatte nur wenige Minuten nach der Führung bei einem Lattentreffer von Philipp Prosenik auch Riesenglück. Danach hielt der Offensivdruck des FAC ungemindert an, die Mostviertler verlegten sich immer mehr auf gefährliche offensive Nadelstiche ihrerseits. Um die Partie ein wenig zu beruhigen, brachte Trainer Jochen Fallmann zudem Thomas Hinum ins Spiel. Und der lange Zeit Verletzte fand bei seinem Comeback auch prompt eine tolle Einschussmöglichkeit vor. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann aber neuerlich David Peham: Er schloss in der 90. Minute einen Konter zum 2:0-Endstand ab. Mit dem sechsten Saisontreffer ist er nun auch bester Amstettner Schütze vor Daniel Maderner.

„Dieser Sieg war ganz wichtig für uns“, sagt SKU-Trainer Fallmann, „es war anfangs kein schönes Spiel. Aber wir haben alles hineingeworfen und auch das nötige Glück gehabt.“

Amstetten verließ mit diesem Erfolg die Abstiegsränge, auf denen sich nun der FAC Wien befindet, und setzte den Aufwärtstrend mit zehn Punkten aus den jüngsten fünf Spielen fort. Fallmann: „Jetzt werden wir in der Länderspielpause unsere Akkus aufladen, danach geht es mit zwei Heimspielen weiter.“

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at