"Es ist ein Kommen und Gehen in unserem Notquartier in der Stadthalle Steyr am Tabor. Aber wir bereiten uns schon auf einen längeren Einsatz vor", sagt Steyrs Bezirksrettungskommandant Urban Schneeweiß. Viele der vor dem Krieg geflüchteten und in Steyr gestrandeten Ukrainer würden aktuell rasch weiter in Richtung Deutschland fahren, aber: "Es werden nun mehr Flüchtlinge, die überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht, weil sie weder Verwandte noch Bekannte außerhalb der Ukraine hier in Europa