Das wöchentliche Nebeneinander vor dem Steyrer Neutor

Bei der Polizei-Taktik ging etwas beim 66. Sonntagsspaziergang vor einer Woche in Steyr schief. Eine Gruppe der trommelnden und pfeifenden Impf- und Regierungsgegner scherte aus dem Pulk aus und eilte schnurstracks auf das Neutor zu. Zwei Polizeibeamte stellten sich den Abweichlern in Weg, die dann an den Aktivistinnen einer Mahnwache für die Ukraine nach einem kurzen Wortgefecht ereignislos vorbeigingen.