Das verrückteste Bootsrennen der Welt war ein Fall für die Zauberlehrlinge

Hunderte Schaulustige und acht Boots-Teams machten die 20. Boatmania der FH OÖ am Campus Steyr bei perfektem Sommerwetter am Ufer der Steyr zu einem Fest für die Stadt. Die kreativen Bootsideen zum Thema „Helden der Kindheit“ begeisterten das Publikum im Wehrgraben. Studierende des FH-Studiengangs „Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement“ holten mit ihrem Boot „Master of Magic in Business“ mit den Passagieren Harry Potter und Co. beim Publikumsvoting den heißbegehrten Titel des originellsten und lustigsten Wassergefährts.

Kostümierte Gallier, Biene Maja und Superhelden aus Film und Fernsehen wurden von den Zusehern die Steyr flussabwärts bis zum Zieleinlauf bei der Fachhochschule bewundert und bejubelt. „Die Boatmania zählt zu den Veranstaltungs-Highlights in jedem Sommersemester. Auch überregional ist dieses Event mittlerweile sehr bekannt geworden und lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher nach Steyr“, sagt FH-Dekan Heimo Losbichler. „Ein großer Dank geht auch an all unsere Helfer und Sponsoren. Ohne die wäre die Boatmania nicht möglich gewesen“, ergänzt Viktoria Zeirzer, ÖH-Campusreferentin in Steyr.

Begeistert von der Konstruktion, der kreativen Umsetzung des Mottos und der Show der Bootsbesatzung kürte das Publikum die Zauberlehrlinge rund um Harry Potter zum Sieger des Wettbewerbs. Auf Platz zwei landete heuer das Boot „Beeriokart“ des FH-Studiengangs Internationales Logistikmanagement. Der dritte Rang ging an „Maja auf der Steyr“ des Studiengangs Radiologietechnologie der FH Gesundheitsberufe OÖ.