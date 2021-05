Das "Theater am Fluss" lässt ein Wirtshaus auferstehen

Nach einem Jahr Coronapause feiert im Juli auch das Theater am Fluss wieder sein Comeback. Bereits am 1. Mai hat das Ensemble rund um Regisseur Herbert Walzl und Produktionsleiter Bernhard Oppl mit der ersten Leseprobe für "Das Wirtshaus im Spessart" losgelegt, von 15. Juli bis 14. August stehen dann insgesamt 15 Theateraufführungen im idyllischen Ambiente direkt an der Enns auf dem Programm. Zuvor dürfen bereits am 9.