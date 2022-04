Umgeben von grünen Wiesen und einem fantastischen Bergpanorama, inmitten eines "Winterwunderlandes", wo Adrenalinjunkies ihre Erfüllung erfahren: So bewirbt die im deutschen Pullach im Isartal ansässige Alpenimmobilien GmbH das erst kürzlich von der Schröcksnadel-Gruppe an eine Grazer Immobilienfirma verkaufte Alprima Aparthotel Hinterstoder. Potenzielle Käufer haben hier die Wahl zwischen 73 Apartments in modernem alpinen Stil.