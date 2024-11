Das Steyrer Christkindl ist ab heute im Dauereinsatz

Eine Woche vor dem offiziellen Adventbeginn startet die jedenfalls für Steyrer offizielle Heimat des Christkindls in die Weihnachtssaison. Pünktlich um 17 Uhr werden heute, Freitag, Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr und Kulturstadträtin Katrin Auer gemeinsam mit Schulchor und Bläserensemble der neuen Musikmittelschule Steyr sowie dem Steyrer Christkindl den Christkindlmarkt auf der Promenade eröffnen. Zeitgleich spielen die Adventbläser am Rathausbalkon beim Adventdorf am Stadtplatz auf. Danach folgt bis einschließlich Sonntag, 5. Jänner, ein wahrer Reigen an Veranstaltungen, bei denen vor allem einem nicht fad wird: dem Steyrer Christkindl.

"Bei uns wird heuer so viel los sein, dass erstmals gleich sechs junge Damen in die Rolle des Christkindls und das grün-silberne, mit 540 kristallfarbenen Swarovski-Steinen besetzte Kleid schlüpfen", sagt Tourismus-Chefin Eva Pötzl. Die Palette reicht von "Selfie mit dem Christkind" über Märchenerzählen bis hin zu Rundgängen im Adventdorf.

Neu im Programm ist die Adventzeit im Siebensternehaus. Dort wo vor Monaten der letzte Nahversorger der Altstadt beheimatet war, können Besucher nun von Freitag bis Sonntag jeweils von 13 bis 17 Uhr auf handgeschöpftem Papier den original Liedtext von "Stille Nacht" auf einer alten Hebelpresse drucken.

Wer mehr von altem Handwerk erfahren will, der kann rund um den Leopoldibrunnen den Schmieden über die Schulter blicken oder am 7./8. Dezember Korbflechtern bei der Arbeit zuschauen. Der beliebte Oldtimerbus fährt an den Adventwochenenden erstmals ab Freitag nachmittag, das Christkindl-Postamt feiert sein 75-Jahr-Jubiläum, das Weihnachtsmuseum lockt mit der Erlebnisbahn, Perchten, Nachwächter, diverse Krippen und natürlich das Steyrer Kripperl sind weitere Höhepunkte.

"All diese Aktivitäten schlagen sich mit einer Frequenz von rund 100.000 Gästen rund um den Advent nieder", sagt Tourismusstadträtin Judith Ringer.

Weitere Infos zum gesamten Adventprogramm unter: www.steyr.at/advent

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner