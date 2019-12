Das Steyrer Christkind geht in Pension

"Medial ist der Auftritt in der Barbara-Karlich-Show der Höhepunkt meiner Christkind-Karriere, emotional sicher nicht", sagt Lydia Schaupp. Nach zehn Jahren, in denen sie als Steyrer Christkind Dienst getan hat, hängt sie das grüne Kostüm, die blonden Haare und die unsichtbaren Flügel an den Nagel und verabschiedet sich in die Christkind-Pension. Damit ist sie das längstgediente Christkind.

Den Kindern Freude machen

In der Karlich-Show, die am Montag, 23. Dezember, im Programm von ORF 2 ausgestrahlt wird, erzählt Schaupp in voller Christkind-Montur darüber, wie Steyr zur Christkindl-Stadt wurde und warum das Steyrer Christkind in Grün auftritt. Damit macht sie einmal mehr erfolgreich Werbung für die Christkindl-Region Steyr. Eine bessere Gratisreklame gibt es wohl kaum.

Zu den emotionalen Christkind-Highlights zählt die 27-Jährige, die mittlerweile im Bankwesen tätig geworden ist, die Begegnung mit Kindern, denen sie Freude und Hoffnung geben konnte. "Als Christkind war ich ja manchmal auch im Krankenhaus zu Besuch", sagt sie. Das sei ihr immer wieder auch sehr nah gegangen.

Zu den häufigsten Fragen, mit denen Christkind Lydia konfrontiert wurde, zählen die nach ihren nicht vorhandenen Flügeln und die nach dem Weihnachtsmann. Da habe sie sich auch längst schon Standardantworten zugelegt bzw. mit auf den Weg bekommen. So seien die Flügel sehr wohl vorhanden, aber für Kinderaugen unsichtbar. Und der Weihnachtsmann? "Da erzähle ich, dass ich ihn kenne. Sein Einsatzgebiet ist aber Amerika."

Schaupp hatte den Christkind-Job als 17-Jährige und – damals noch – als Schülerin der Steyrer HLW angenommen. "Meine Eltern haben in Behamberg Theater gespielt, mir hat das immer recht gefallen. Und dann haben wir in der Zeitung das Inserat und die Einladung zum Christkindl-Casting gelesen."

Auch "Hoagascht" berichtet

Aus der Sicht von Steyrs Tourismusdirektorin Eva Pötzl ist der Besuch in der Karlich-Show der nächste Beweis dafür, dass das Steyrer Christkind ein überaus sympathischer und deswegen wirksamer Werbeträger ist. "Und das war ja nicht der erste Fernseh-Auftritt", sagt sie.

Einen weiteren, besonders ausführlichen TV-Beitrag, der sich der Christkindl-Region Steyr widmet, gibt es am Sonntag, 22. Dezember, auf Servus TV zu sehen. Conny Bürgler ist im Rahmen der nächsten "Hoagascht"-Sendung beim Christkind in Steyr zu Besuch. In diesem Fall ist das Wachs-Christkind in der Pfarrkirche Christkindl gemeint. Auch die Traditionen und Krippen rundum sind Thema.

Christkind im Fernsehen

Das Steyrer Christkind gibt es seit dem Jahr 2007. In der Saison 2019/2020 sind es fünf junge Damen, die – im Auftrag des Steyrer Tourismusverbandes – in der Advent- und Weihnachtszeit Vorfreude verbreiten und Werbung für die Christkindlregion machen. Das grüne Kostüm ist dem Weihnachtsengel aus der Lamberg´schen Krippenfiguren-Sammlung nachempfunden.

Die Barbara-Karlich-Show, in der Lydia Schaupp als Christkind mitwirkt, wird am Montag, 23. Dezember, im Programm von ORF 2 ausgestrahlt. Beginn ist um 16 Uhr.

Die „Hoagascht“-Sendung, in der Conny Bürgler die Christkindl-Region Steyr erkundet, ist am Sonntag, 22. Dezember, auf Servus TV zu sehen. In diesem Fall geht es um 19.45 Uhr los.