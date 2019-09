Das sind die "Bierwirte" des Jahres

Das Bier wird sortengemäß in die richtigen Gläser gezapft, es verfeinert die Bratensoße und es wird auf einer eigenen Karte als Speisenbegleiter empfohlen: Der Fachverlag "Wirtshausführer" und die Salzburger Stiegl-Privatbrauerei haben wieder jene Gastwirte ausgezeichnet, die in ihren Betrieben den besten Umgang mit Bier an den Tag legen. Aus unserer Region stammen gleich zwei Bundesländer-Sieger. Mit der Auszeichnung "Bierwirt des Jahres" wurde der "Hofwirt" Heinz Felbermair in Pettenbach als erste Adresse für Biergenießer in Oberösterreich auserwählt. Gleiches gilt in Niederösterreich für die Wirtsleute des Haubenlokals "Gasthof Mitter" Silvia und Albin Hawel. Stiegl-Eigentümer Heinrich Dieter und Alessandra Kriener sowie Wirtshausführer-Herausgeber Renate Wagner-Wittula und Klaus Egle überreichten die Urkunden.

