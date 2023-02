Das Rote Kreuz Steyr lädt erstmals zu einer Ballnacht

Das Organisationskomitee der ersten „Red Cross Night“ in Steyr.

Das Rote Kreuz Steyr lädt am 1. April erstmals zu einer unvergesslichen Ballnacht ein: Der „Red Cross Night“ im Steyrer Stadtsaal.

„Wir wollen die verbinden Kraft der Menschlichkeit beim Roten Kreuz dieses Jahr feiern“, sagt Bezirksstellenleiter Urban Schneeweiß. Das Ballkomitee hat daher zeitgerecht vor dem Valentinstag den Kartenvorverkauf gestartet. Liebe und Glück gehören gefeiert, so die Organisatoren, eine Ballkarte sei ein ideales Geschenk zu diesem Anlass. Und wer noch keinen Partner hat: Mit etwas Glück wartet an diesem Abend die große Liebe und vielleicht sogar ein Partner für eine gemeinsame Zukunft. Auch in der Rotkreuz-Bezirksstelle Steyr-Stadt hat sich schon das eine oder andere Pärchen gefunden. Kein Wunder, den Engagement und die Liebe zum Menschen verbinden und bereichern die Gesellschaft auf allen Ebenen.

Karten sind im Bezirkssekretariat Steyr-Stadt, Redtenbachergasse 3, erhältlich oder telfonisch unter 07252/53991-200.

