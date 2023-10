Das "Reahrl" mit dem echten Blues

Der Blues begegnete einem im Hawaiihemd und in der Feuerwehruniformjacke: Friedrich Hochrieser hatte ein Faible für derlei Kleidungsstücke, vor allem aber für den Blues. Der gelernte Tischler wuchs mit der Volksmusik im Elternhaus in der Neustift auf und verzupfte sich von dort zu einem der größten Fingerpicker des akustischen Blues, weltberühmt im Ausland und Steyr, weniger bekannt als alle Größen des Genres wie Al Cook, mit denen er spielte und befreundet war, in Restösterreich.