Mit einer Fülle an hochkarätigen Veranstaltungen wartet das „Literaturschiff“ noch bis Ende Oktober in der Region auf. Den Auftakt machen bereits am Freitag ab 19 Uhr Robert Schindel und Doron Rabinovici im Sierninger Biohof Huber zu Gunersdorf.

Der 1944 in Bad Hall geborene Schindel ist ein begabter Lyriker, Schriftsteller und Regisseur. Nur knapp entkam er als Kind der Deportation in die Konzentrationslager Auschwitz und Theresienstadt. Sein Vater wurde 1945 im KZ Dachau umgebracht. Seine Mutter überlebte die KZ Ravensbrück und Auschwitz. Sie fand ihren Sohn 1945 in Wien wieder. In Sierning liest Schindel heute aus seinem Roman „Der Kalte“, dem zweiten Teil der Trilogie „Die Vorläufigen“. Er spielt im Wien der Waldheim-Zeit. Ein KZ-Überlebender trifft dabei auf einen ehemaligen KZ-Aufseher. Beide spielen fortan Schach und sprechen über Auschwitz.

Der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller und Historiker Rabinovici, geboren 1961 in Tel Aviv, lebt seit 1964 in Wien. In seinem Roman „Andernorts“ streiten sich die beiden Kulturwissenschafter Ethan Rosen und Rudi Klausinger – über einen Nachruf, eine Professur, schließlich um Herkunft, Heimat und Identität.

Als nächster Kulturschiff-Höhepunkt ist am 13. Oktober um 19.30 Uhr im Kulturhaus Röda die diesjährige Bachmann-Preisträgerin Nava Ebrahimi zu Gast. Sie liest aus „Das Paradies meines Nachbarn“. Am 27. Oktober folgt Elfriede Hammerl ebenfalls im Röda, am 30. Oktober gastieren David Schalko und Stefan Steiner im Museum Arbeitswelt.