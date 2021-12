Das Leben geht auch mit Corona weiter

Selbst wenn ein Lockdown war, wollte das Steyrer Rathaus in der Wirtschaft so viel an Normalität, wie möglich war. Auch nächstes Jahr soll unter schwierigen Rahmenbedingungen kein Abstrich bei Investitionen gemacht werden: "Die Stadt soll ein zuverlässiger Partner der Wirtschaft sein, gerade in dieser Zeit", sagt Bürgermeister Markus Vogl (SP). Die anderen Rathausfraktionen pflichteten im Großen und Ganzen bei diesem Vorhaben bei, gelegentlich wurden aber unliebsame Punkte aus dem Budgetentwurf herausgepickt.

Wolfgang Zöttl (FP) stieß sich daran, dass der Haushaltsentwurf bei den Schulen knausere und die Klassen noch immer nicht mit elektronischen Schultafeln, sogenannten "Whiteboards" ausgestattet seien. Vogl antwortete darauf, dass die Lehrer diese Unterrichtsmittel selber nicht wollten, wie er bei Gesprächen gehört habe. Vehement wandte sich Zöttl auch gegen den 950.000 Euro teuren Einbau von Spundwänden, den "sogenannte Fachleute" zur Behebung der Altlast von uraltem Heizöl vorschrieben, das seit eineinhalb Jahren mit einer Sperre abgehalten werden muss, in die Enns zu rinnen. Man könne mit so einer Umweltgefahr nicht sorglos umgehen, ermahnte Vogl Zöttl.

VP-Stadträtin Judith Ringer machte den Straßenbau als größtes Versäumnis im nächstjährigen Budget aus. "Wir hinken bei der Sanierung schon so weit nach, dass ich mich über den Zustand mancher Straßen schon schämen muss", sagte sie. Die Grünen wiederum verweigerten dem Kapitel Verkehr ihre Zustimmung, obwohl darin durchaus sinnvolle Projekte enthalten seien, merkte Kurt Prack (G) an. Weil aber wieder 50.000 Euro für den Bau der Westspange reserviert worden waren, seien die Grünen gezwungen gewesen, wieder ihre Zustimmung zu versagen.