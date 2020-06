Wenn im Kochunterricht in der Landessonderschule im Reichenauerhof Galaktoboureko, ein griechischer Grießauflauf, gebacken wird, dann rühren zehn Kinderhände an den Töpfen. Mehr als fünf Mädchen und Buben mit besonderen Bedürfnissen waren es in den vergangenen zwei Jahren nie, die in dem ehemaligen Kinderheim der Landesjugendfürsorge unterrichtet wurden.