Das Kind aus dem Gulag spricht bei Kundgebung

Die Initiatoren der Kundgebung "Aufstehen für Demokratie", die vor zwei Wochen 200 Teilnehmer versammelte, verhehlen nicht, dass sie die Verhinderung eines "Volkskanzlers" als "Zwischenerfolg" betrachten. Trotzdem sollen die Kundgebungen am Amstettner Hauptplatz fortgesetzt werden – nächster Termin ist am Donnerstag, 20. Februar, 18 Uhr. "Populistische Politiker und Politikerinnen und Medienleute benutzen Feindbilder in der Migrationspolitik, im Klimaschutz und in der Europapolitik, wecken negative Emotionen und holen auf diese Art Wählerstimmen", erklärt Maria Hosa, eine pensionierte Schuldirektorin, warum die Aktivistengruppe aus der Zivilgesellschaft weiter auf die Straße geht.

Für die Zweitauflage der Kundgebung holt das Komitee die Ö1-Journalistin und Buchautorin Ljuba Arnautovic ans Rednerpult, für die das Eintreten für Demokratie und Rechtsstaat buchstäblich eine Lebensaufgabe ist. Arnautovic kam 1954 in Kursk in der Sowjetunion im Arbeitslager zur Welt, in dem ihre Eltern, ein Wiener Sozialdemokrat und eine Russin, inhaftiert waren. Als fünfjähriges Mädchen konnte Arnautovic aus dem Gulag nach Österreich zurückkehren, wo sie als junge Erwachsene Sozialpädagogik studierte und als Tanzpädagogin, Übersetzerin und Russisch-Dolmetscherin arbeitete. Im Frühjahr 2018 erschien ihr erster Roman "Im Verborgenen", dem 2021 "Junischnee" und 2024 "Erste Töchter" folgten. (feh)

