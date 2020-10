An das Vorgängergebäude, das "Forum"-Kaufhaus, knüpfen sich bei vielen Steyrern Kindheitserinnerungen. Die Fahrt mit der ersten Rolltreppe der Stadt bereitete Vergnügen wie eine Ringelspielfahrt und vermittelte den Hauch der großen Welt. Gestern spielte sich an der Stätte, an der schon die Abbruchbagger Betonwände zermalmten und zuletzt Hedgefonds spekulierten, kein großes Tamtam ab.