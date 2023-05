Das größte Krauthappel der Welt in Öl

Die berühmtesten Maler der Kunstgeschichte haben Rosen, Tulpen, Sonnenblumen gepinselt. Ein Krauthappel in Riesengröße, darauf kam noch keiner – bis auf Herbert Petermandl. Der Waidhofner Maler hat in zweieinhalb Jahren auf 100 Leinwandtafeln einen Kohlkopf mit Raupen, Fraßlöchern und Schmetterling in Öl verewigt. "Rosen sind wunderschöne Blumen, aber man kann sie nicht essen.