Das Feuerwehrhaus hat jetzt einen Käufer gefunden

Der Beschluss in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend wurde einstimmig gefasst: Die Stadtgemeinde hat ihr Feuerwehrhaus an den Mann gebracht, für das es nach der Ferttigstellung eines neuen Sicherheitszentrums für die Florianis und das Rote Kreuz keine Verwendung gegeben hätte. Ein Feuerwehrhaus auf dem Immobilienmarkt zu veräußern, ist keine leichte Aufgabe.