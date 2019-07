Das erfrischende Paradies vor der Steyrer Haustür

"Steyr hat alle Vorzüge einer Stadt und bietet dennoch großartige Natur, zwei Flüsse, die sich vereinen, und all das gibt Energie", sagt Günther Briedl, Obmann von Forelle Steyr. Der leidenschaftliche Kanute verbringt viel Zeit im Boot und genießt dabei die tollen Perspektiven auf die Stadt, die sich nur vom Wasser aus bieten.

"Der Blick auf Schloss Lamberg, die Michaelerkirche oder den Wehrgraben ist vom Paddelboot aus, auf einem SUP (Anm.: Stand-Up-Paddle), in einem Ruder- oder einem Drachenboot einfach genial", sagt Briedl, "alleine wenn sich in Zwischenbrücken die glasklare Steyr mit der grünen Enns vermischt, sieht das einmalig aus."

Auf der Fahrt vom historischen Stadtzentrum flussabwärts in Richtung Münichholz verändert sich die Uferlandschaft deutlich. "Ab dem Ennsknie taucht man in ein ruhiges Naturparadies ein", sagt Briedl, "ein einzigartiges Naturparadies mitten in der Stadt, in dem sich sogar Biber beobachten lassen, Wasserschlangen, Schildkröten, Enten, Reiher und Schwäne."

Rinnende Mauer und Privatzoo

Wer die Enns noch weiter in Richtung Stausee Staning fährt, kommt sogar bei Schlierwänden mit einer rinnenden Mauer vorbei, die dem Original bei Molln nicht um viel nachsteht. Briedl: "Ganz in der Nähe hat ein älterer Herr sogar einen kleinen Privatzoo aus Schwemmholz geschaffen." Zahlreiche, liebevoll gebastelte Tiere tummeln sich hier am Ufer.