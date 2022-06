Das doppelte Lottchen beim Steyrer Stadtfest

Zwei Großkonzerte zur selben Stunde tun einander nicht weh und fischen einander nicht Zuhörer weg: Schon immer, auch schon in roten Vorzeiten, in denen die Sozialistische Jugend (SJ), im Schlosspark das "Grünlandfestival" veranstaltete und die Kulturabteilung des Steyrer Rathauses am Stadtplatz das Stadtfest schmiss, war die Doppelgleisigkeit kein Zufall und geradezu ein Konzept.