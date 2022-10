Das Christkindl ist Stargast beim Ballonstart in Steyr

Erstmals löst das Steyrer Christkindl den Nikolaus ab und nimmt die Wunschkarten und Ballonbriefe entgegen. Die Einnahmen gehen an die OÖN Christkindl-Aktion sowie an die Kindersoforthilfe Steyr und kommen damit ausschließlich Familien aus der Region zugute. Bevor das große Ballonfest steigt, lädt der Klub der Briefmarkensammler (KBMS) am kommenden Freitag, 28. Oktober, um 18 Uhr, zu einer Info-Veranstaltung in das Hotel Minichmayr.

Bei freiem Eintritt und einem kleinen, kostenlosen Umtrunk erfahren die Besucher die lange Geschichte hinter dem berühmten Christkindl-Postamt. KBMS-Obmann Erich Hinterwirth gibt außerdem einen Ausblick, was die Besucher beim Christkindl-Ballonstart erwartet. „Uns ist am wichtigsten, dass die Tradition weiter besteht“, sagt er.