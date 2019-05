Das BRG Steyr und die VS Aschach sind beim Indoor-Radeln die Landessieger

Mit dem Ergo-School-Race ist dem Landes-Radsportverband ein großer Wurf gelungen: Bei der siebten Auflage des Wettbewerbes radelten mehr als 400 Schüler beim Oberösterreich-Finale im Welser Welios um den Landessieg. Oberösterreichweit hatten zuvor 6000 Kinder und Jugendliche aus 40 Schulen beim Kampf um einen der begehrten Plätze im Landesfinale teilgenommen, berichtet Paul resch, Präsident des oberösterreichischen Radsportverbandes. Ziel für die Schüler ist esbei diesem Bewerb, auf einem Ergometer innerhalb einer Minute eine möglichst große Distanz zurückzulegen.

Den Landessieg in beiden Alterskategorien eroberten Schulen aus dem Raum Steyr: Bei den Mittelschulen setzte sich das Team des BRG Steyr Michaelerplatz durch. Im Schnitt brachte es dabei jeder der mitradelnden BRG-Schüler auf eine Distanz von 942,5 Metern pro Minute. Auch in der Einzelwertung holten die Steyrer Gymnasiasten einen Sieg: Maya Ringler war mit 990 Metern bestes Mädchen. Bei den Burschen war der Welser Jakob Purtscheller mit 1100 Metern in der Minute der Beste.

Wanderpokal für die Sieger

In der Altersklasse der 7- bis 10-Jährigen gewann die Volksschule Aschach. Die jungen Steyrtaler legten dabei im Schnitt eine Distanz von 741,2 Metern pro Minute auf dem Ergometer zurück. Als Lohn für ihren schweißtreibenden Einsatz erhielten die beiden Siegerteams eine großen Wanderpokal, der einen Ehrenplatz in der jeweiligen Schule erhält.