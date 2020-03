Das Begräbnis von Pfarrer Grasser wurde abgesagt

Aufgrund des Erlasses der Bundesregierung und der Bischöfe wurde das für morgen, Dienstag, 17. März, geplante Begräbnis für Altpfarrer Leopold Grasser in Grünburg abgesagt. Die Aussegnung in der Leichenhalle findet im kleinsten Rahmen statt, anschließend wird der Verstorbene im Priestergrab beigesetzt.

Heute, Montag, werden um 19 Uhr die Kirchenglocken läuten. Es wird darum gebeten, in den eigenen vier Wänden für Leopold Grasser zu beten.

Eine Gedenkmesse für den beliebten Sportpfarrer soll zu einem späteren Zeitpunkt gefeiert werden.

Leopold Grasser wurde am 18. März 1930 in Bruck an der Leitha geboren. Nach der Matura am Gymnasium in Schlierbach trat er ins Priesterseminar Linz ein und wurde am 29. Juni 1962 im Mariendom Linz zum Priester geweiht. Anschließend war er Seelsorger in Bad Wimsbach-Neydharting, Uttendorf-Helpfau und St. Georgen am Walde. Von 1964 bis 1968 war Grasser Kooperator in Mattighofen und zugleich von 1967 bis 1968 Pfarrprovisor in Pfaffstätt.

Leopold Grasser leitete von 1968 bis 2013 die Pfarre Grünburg. 2018 trat er in den Ruhestand. Für seine Verdienste wurde ihm 2003 das Goldene Verdienstzeichen des Landes OÖ verliehen. Unvergessen wird der Einsatz des Sportpfarrers für die Jugend im Ort, speziell beim Faustball und Tischtennis, bleiben.