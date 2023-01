"Das Bärtchen" löst viele Missverständnisse aus

Bernhard Oppl und Stefan Parzer, zwei Triebfedern des "Theater am Fluss" in Steyr, machen einen Abstecher auf die Bühne des Haager Theaterkellers. "Wir arbeiten gut und oft mit den Steyrern zusammen", sagt Lisa Dieminger, Obfrau des Kulturvereins KIM. Dieses Mal betreten die zwei Steyrer Theatermacher in den Hauptrollen der Komödie "Das Bärtchen" Neuland. Unter der Regie von dem Intendanten des Kulturhofes Perg, Martin Dreiling, wird am 21. Jänner die Verwechslungsposse um einen vermeintlichen Nazi von Sacha Judaszko und Fabrice Donnio in Österreich uraufgeführt, die nach der Premiere 2018 im Pariser Theatre Gaite Montparnasse hierzulande erst als Tourneeproduktion zu sehen war. Die Ankündigung verheißt einen "Strudel aus Missverständnissen, Verwechslungen und Vorurteilen", in die der schüchterne Sylvain gerät, nachdem sein Rasierapparat durch einen Stromausfall den Geist aufgibt. Auf seiner Oberlippe bleibt "das Bärtchen" wie bei Adolf Hitler stehen. Wie es der Teufel will, muss der junge Mann ausgerechnet jetzt zu seinem zukünftigen Schwiegervater zum Vorstellungsgespräch, der ein strenggläubiger Jude ist. "Wir bringen gerne Stücke, die in Österreich noch nicht oder kaum gespielt wurden", setzt Dieminger auf Neues. Erfahrungswerte gibt es zu "Das Bärtchen" hierzulande wenige. Im Kern soll es um einen Menschen gehen, der sich gegen ein (falsches) Bild wehrt, das sich andere von ihm machen.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr