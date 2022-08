Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Der Spruch stammt vom deutschen Dichter und Journalisten Matthias Claudius. Und obwohl er bereits ins 18. Jahrhundert zurückdatiert, besitzt er bis heute seine Gültigkeit. Meine Urlaubsreise führte kürzlich durch Deutschland, die Schweiz und Frankreich – und führte mir eines vor Augen: Der Radverkehr hat dort in praktisch allen Städten und Dörfern einen deutlich höheren Stellenwert, als ich dies von meiner Heimatstadt Steyr gewohnt bin.