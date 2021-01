Dank an Vizes, denen die Stadt eine Herzenssache war

Die zwei Stühle auf der Bühne neben Bürgermeister Gerald Hackl (SP) und Vizebürgermeister Helmut Zöttl (FP) blieben gestern beim Beginn der Gemeinderatssitzung, die der Corona-Pandemie geschuldet wegen des größeren Platzangebotes abermals im Stadtsaal stattfand, leer. Die Vizebürgermeister Wilhelm Hauser (SP) und Ingrid Weixlberger (SP) führten keinen Vorsitz mehr, sondern saßen auf zwei der wegen der Schutzvorkehrungen nur wenigen Zuhörersessel. Daneben standen zwei leere Tische, die sich im Laufe der Sitzung nach etlichen mit Elefantenbaby-Abstand überreichten Geschenken zu biegen begannen.

Für Bürgermeister Gerald Hackl (SP) war Hauser mehr als nur ein Stellvertreter. Hauser war ein Pfundskerl, der das Kind schaukelte, wenn es gröbere Probleme gab, und genauso auch die kleineren Wehwehchen von Anrainern verarztete. Hauser, der 1997 in den Gemeinderat kam, sechs Jahre später in den Stadtsenat aufstieg und seit 2015 für den Bürgermeister unabkömmlich war, hatte während seiner Laufbahn Schlüsselressorts wie die Stadtbetriebe, die Liegenschaften oder den öffentlichen Verkehr inne. Hackl lobte den unermüdlichen Einsatz des Personalvertreters beim Bundesheer, der über die Gewerkschaftertätigkeit auch Lust, für das kommunale Gemeinwohl tätig zu sein, bekam. Dass ihr ganzes Herzblut für die Stadt floss, konnte der Rathauschef mit Fug und Recht auch der dritten Vizebürgermeisterin Ingrid Weixlberger sagen, die mit 26 Jahren im Gemeinderat ihr halbes Berufsleben nebenher in der Stadtpolitik verbrachte.

Blumen und Kaffee zum Adieu: Hauser

Weixlberger hatte besonders tiefe Spuren in der Frauenpolitik der Stadt hinterlassen und bei Sozialfragen sei sie ohnehin niemand gewesen, der Notleidenden die Hilfe verwehrt hätte, sagte Hackl in seinen Dankesworten. Stadtrat Gunter Mayrhofer für die VP, Uwe Pichler für die Freiheitlichen, die Grünen Natascha Payrleithner und Reinhard Kaufmann sowie Neos-Mandatar Pit Freisais schlossen sich an, um den beiden Langzeitdienenden für deren Eigenschaft, es mit allen Menschen gut gemeint zu haben und über alle parteipolitischen Grenzen das Gespräch gesucht zu haben, zu danken. Für die beiden Geehrten waren das sichtlich menschlich bewegende Momente.

Weil sich die Welt weiterdreht und das politische Tagesgeschäft weitergeht, wurden die beiden Sozialdemokraten Anna-Maria Demmelmayr und Markus Vogl nach ihrer Angelobung von der Hinterbank aufs Podium als die zwei neuen Vizebürgermeister gerufen. Ex-Nationalrat Vogl, der vom Parlament ins Steyrer Rathaus wechselte, folgt Hauser auch als SP-Fraktionschef nach und begann gleich mit der Arbeit. Bei den Tagesordnungspunkten zu den Gemeindefinanzen, dem Ressort, das sich Bürgermeister Hackl vorbehalten hat und bei dem er als Vortragender ans Rednerpult musste, übernahm Vogl den Sitzungsvorsitz.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at