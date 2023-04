Daniel Glattauer liest aus neuem Buch in Sierning

Die Binders und die Strobl-Marineks gönnen sich einen exklusiven Urlaub in der Toskana. Tochter Sophie Luise, 14, durfte gegen die Langeweile ihre Schulfreundin Aayana mitnehmen, ein Flüchtlingskind aus Somalia. Kaum hat man sich mit Prosecco und Antipasti in Ferienlaune gegroovt, kommt es zur Katastrophe. Was ist ein Menschenleben wert? Und jedes gleich viel?

Daniel Glattauer packt große Fragen in seinen neuen Roman, den man nicht mehr aus der Hand legen kann und in dem er all sein Können ausspielt: spannende Szenen, starke Dialoge, Sprachwitz. Dabei zeichnet Glattauer ein Sittenbild unserer privilegierten Gesellschaft, entlarvt deren Doppelmoral und leiht jenen seine Stimme, die viel zu selten zu Wort kommen.

Am Freitag, 14. April, hat der Autor auf dem Literaturschiff angeheuert. Er liest in Kooperation mit der Bibliothek Sierning um 19:30 Uhr im Pfarrheim Fokus. Näheres und weitere Literaturschiff-Termine auf der Webseite: www.literaturschiff.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Sierning Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.