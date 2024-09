Damit Radfahren Spaß macht: Unterwegs im "Velobus"

Mehr als 25 Schüler brachen in fünf Kleingruppen bereits in den frühen Morgenstunden auf. Gemeinsam führte die Tour dann vom ehemaligen Lagerhaus über die Begegnungszone, den Kirchenplatz und die Neustraße zur Schule. Mit Musik und in großer Gruppe unterwegs zu sein, war für alle Beteiligten etwas Besonderes. "Wir wollten den Kindern zeigen, dass Radfahren auch im Alltag Spaß macht und ein außergewöhnliches Erlebnis sein kann. Das ist uns zu 100 Prozent gelungen", sagt Elisabeth Ettinger, Sprecherin der Radlobby Sierning. Foto: Radlobby

