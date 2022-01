Damit Klopapier, Germ und Toastbrot auch im Lockdown nicht zur Mangelware werden

Es sind die Folgen der Corona-Pandemie oder auch von Umweltkatastrophen, die die Forschung am Logistikum der FH Oberösterreich in Steyr wieder stärker in den Fokus gerückt haben. Von der FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft) wurden jüngst vier zukunftsweisende, mehrjährige Projekte am Campus Steyr mit einem Volumen von 3,36 Millionen Euro genehmigt.