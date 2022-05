Rudolf Forster, Gründer der Erneuerbaren Energie Laussa GmbH (EEL) hat beim Steyrer Klimafest heute ab 15 Uhr am Vorplatz des Museum Arbeitswelt einen Info-Stand. Der Betreiber der drei bislang einzigen Windräder in der Region in Laussa will viele Gespräche führen und die Lage erkunden. Die Wettervorhersage des Stimmungsbarometers zeigt an, dass sich der Wind gedreht hat und nun die Segel des Öko-Energie-Pioniers wieder bauscht.