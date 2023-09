Dachgleiche bei AVL: Entwicklung, an der die ganze Welt interessiert sein wird

STEYR. Vor erst sechs Monaten war im Stadtgut Spatenstich für das neue, mehr als 20 Millionen Euro teure Techcenter von AVL List, einem der weltweit führenden Mobilitäts-Technologieunternehmen mit Sitz in Graz und rund 11.000 Mitarbeitern an mehr als 90 Standorten und einem Jahresumsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. In sechs Monaten sollen hier 115 top-ausgebildete Mitarbeiter, im Endausbau bis zu 150, den Betrieb aufnehmen. Gestern feierte das AVL-Team gemeinsam mit Geschäftsführer Helmut List, den am Bau beteiligten Firmen sowie Landeshauptmann Thomas Stelzer und dem gesamten Steyrer Stadtsenatsteam mit Bürgermeister Markus Vogl bereits Dachgleiche.

Hier werde künftig wieder Innovation vorangetrieben, Hightech, die aus Steyr kommt, sagte AVL-Standortleiter Michael Kordon bei der Feier, bei der er das ein- bis dreistöckige, variabel nutzbare Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche von rund 4300 Quadratmetern im Rohbau präsentieren durfte. An sechs Hochleistungsprüfständen wird künftig die Nutzfahrzeugtechnologie im On- und Off-Roadbereich entwickelt. Die Bandbreite wird dabei von konventionellen Antrieben über Hybrid bis hin zu Batterie- und Brennstoffzellenantrieb reichen. "Wir begleiten unsere Partner in Richtung einer klimaneutralen Mobilität", sagte dazu Helmut List. Eine Schlüsselrolle hierbei werde Wasserstoff spielen. Die Vorbereitungen dafür wurden am neuen Kompetenzzentrum bereits getroffen. Beeindruckend ist auch, was vom Team des Steyrer Generalplaners Girkinger und Partner umgesetzt wurde. Bei der Energierückgewinnung habe man Maßstäbe gesetzt, verdeutlichte AVL-Projektleiter Stefan Ladner: "Es ist ein Vorzeigeprojekt für die Region ebenso wie für AVL." Die Energieeinsparung bei Heiz- und Kühlleistung betrage rund 60 Prozent, betonte Matthias Mayer vom Ingenieurbüro Metaplan.

Für den ob der Turbulenzen bei Steyr Automotive geforderten Stadtchef Vogl bedeutet die Standortwahl von AVL eine neue Chance für Steyr: "Die Technologie ist im Wandel. Und Steyr darf an jenen Themen mitarbeiten, an denen die ganze Welt interessiert ist."

