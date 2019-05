Da Mostlandesrat

Hat unser Stodtplotz schon so manches überstanden, zwa Weltkriege etwa, oder in jüngerer Vergangenheit dem Pflasterhirschn Hingerl seine graniternen Buchstabn, de was aa a Touristenattraktion hättn werdn können, oba hams leida den Wok of Shame, oda wia des in Denglisch haaßt, wieda weggagstemmt.

Wurscht, jetzt is, wia i aus verlässlicher Quelle ausm Magistrat ghört hab, de Flaniermeile bald fertig und wird eröffnet mid an klassn Festl der hiesigen Wirtn und a Wochn drauf mit dem Genussfestl, bei dem de Bauern aa fleißig Most ausschenkn, weils aa des Landesmostfestl feiern.

Da hat natürlich aa der zuständige Mostlandesrat im Rathaus Details abklären müssn und hat er dann gleich zum nächsten Termin hetzn müssn, oba hat zuvor der Landesrat oder aa der Fahrer, der seinige, zu viel in die Landessäure blickt, weil hams den richtigen Weg vom verbaustelltn Stodtplotz ned glei gfunden, was aber nix gmocht hat, weil wolltns halt einfoch, weils schneller geht, üban Grünmarkt flüchten, wo oba a Bagger den Weg verstellt hat. So sinds halt illegal durch de Fußgängazone am Pfarrberg gfahren, wos mi gscheid gschreckt habn. War i oba aa illegal unterwegs mit mein Rollator, drum bin i dem Herrn Mostlandesrat aa ned bös, was aa va eich hofft, euer Michl

Der „Michl von Schnallnberg“ berichtet Woche für Woche auf seine eigene, augenzwinkernde Art und Weise über das Steyrer Geschehen abseits üblicher Schlagzeilen. Und weil er sehr neugierig ist, der Michl, freut er sich immer über den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Region: schnallnberg@nachrichten.at