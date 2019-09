Culinarix: Für den Rogl-Speck gab es sieben Mal Gold und zwei Mal Silber

Fragt man Burgi Rogl danach, wie viele Auszeichnungen der Rogl-Speck bislang schon bekommen hat, dann muss sie erst einmal ins Vorhaus hinaus – zum Nachzählen. Bis Ende voriger Woche standen dort 30 Culinarix-Statuetten. Nun hat ihr Ehemann Josef weitere neun mit nach Hause gebracht, sieben davon in Gold, zwei in Silber.

Der Culinarix: Das ist die Auszeichnung, die Landwirtschaftskammer und Wirtschaftskammer in Oberösterreich an die Speckproduzenten vergeben. Dass die Rogls bei der Prämierung so viele Preise abräumen wie niemand sonst, das ist schon seit vielen Jahren so.

Dominant erfolgreich

Diesmal ist die Dominanz des Neuzeuger Paars aber noch offensichtlicher. Von den 18 Gold-Culinarixen, die die Jury heuer vergab, ging mehr als ein Drittel an den Roglhof. Alle neun Proben, die die Rogls der Jury zukommen ließen, wurden ausgezeichnet, darunter Bauchspeck, Karreespeck, Schinkenspeck und Rohschinken.

Der Erfolg der Rogls erklärt sich aus dem beständigen Ringen um höchste Qualität. Da gehört zu guter Letzt auch das Verkosten dazu. "Das muss schon sein. Wir wollen ja auch wissen, was wir an die Kunden weitergeben", so Rogl, die sich um den Ab-Hof-Verkauf kümmert und gelegentlich auch ein Packerl schnürt, das verschickt wird: "Unser Speck wird auch in Berlin gegessen und sogar in England."

Rund 100 Schweine werden am Roglhof gemästet. "Wir haben da reduziert", so Burgi Rogl, "das ist jetzt nur noch so viel, wie wir selbst verarbeiten." Die Tiere werden im eigenen Betrieb geschlachtet. Auch eine große Reifekammer für den Speck gibt es. Der Ab-Hof-Verkauf ist von Donnerstag bis Samstag geöffnet.

Am Culinarix 2019 haben sich 37 bäuerliche und gewerbliche Betriebe aus ganz Oberösterreich beteiligt. Der Jury lagen 113 Produkte zur Bewertung vor. 78 davon erhielten eine Auszeichnung. Bewertet wurden nebst anderem Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack der Proben. Allfällige Fehler bekommen die Produzenten rückgemeldet.

Die weiteren Culinarix-Preisträger aus der Region Steyr:

Monika und Thomas Nowak aus Steyr-Gleink erhielten je zwei Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze. Ein bronzener Culinarix erging an das Steinbacher Ehepaar Daniela und Markus Scharnreithner, ein weiterer an Renate und Hermann Preinstorfer aus Pettenbach.