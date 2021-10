Crowdfunding-Aktion soll die Saison für Plank retten

Mit einem vierten Platz bei den Olympic Youth Games und Rang acht bei einem Europacuprennen im Vorjahr sowie Rang elf bei der heurigen Junioren-Weltmeisterschaft hatte sich der Haidershofner Marcus Plank schon als Nachwuchstalent dicht an die Skicross-Elite herangetastet. Der mittlerweile 19-jährige, in Dorf an der Enns lebende Mostviertler hat es zwischenzeitlich auch in den ÖSV-Förderkader geschafft. In der demnächst startenden Saison will Plank im Skicross-Europacup aufzeigen. Allerdings ist für den Schüler der Höheren Lehranstalt für Tourismus und alpinen Skirennsport in Bad Hofgastein als Sportamateur eine komplette Saison nicht leistbar.

"Wir sparen, wo wir können. Aber unter 10.000 Euro ist nichts zu machen", sagt das Skitalent. Er hat für diese Saison eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, um Unterstützer zu finden. "Einige Sponsoren habe ich schon", sagt Plank, "aber alles ist noch nicht finanzierbar."

Unter www.ibelieveinyou.at kann man Plank helfen, Stichwort: "Rise and Rise until Glory".