Covid-Notdienst scheitert, weil Ärzte überlastet sind

Zur Entlastung von Hausärzten und Spitalsambulanzen hätte seit gestern zur Versorgung von positiv getesteten oder sich in Quarantäne befindlichen Personen wieder der Covid-HÄND (Hausärztlicher Notdienst) zum Einsatz kommen sollen – in Steyr und vier weiteren Standorten in Oberösterreich. Es blieb jedoch beim "hätte": Für Steyr war nicht ein Arzt für diesen Notdienst aufzutreiben.

"Wir haben alle Vorbereitungen getroffen", sagt Urban Schneeweiß, praktischer Arzt und Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Steyr, "das Fahrzeug ist vorhanden, die Ausrüstung und das Personal. Nur die Ärzte nicht, das muss die Ärztekammer regeln."

Schneeweiß lässt jedoch Verständnis für die Situation durchblicken: Viele ärztliche Ressourcen seien in den Impfstraßen gebunden, andere wieder könnten ihre eigenen, überlasteten Arztpraxen nicht einfach vernachlässigen, würden obendrein impfen und müssen auch noch den normalen Notdienst aufrechterhalten.